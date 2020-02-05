    05 февраля 2020, 14:25

    Льготникам Подмосковья за год выдали более 4,6 млн рецептов

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    В 2019 году в Московской области выдали больше 4,6 миллиона льготных рецептов на лекарства. Их общая сумма составила 11,5 миллиарда рублей, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
    Льготникам Подмосковья за год выдали более 4,6 млн рецептов

    Сейчас в регионе проживают более 700 тысяч человек, имеющих право на льготные лекарства.

    «Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие. И для нас важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объеме», — рассказала Светлана Стригункова.

    Отпускают льготные лекарства в больше чем 310 аптеках Московской области. Работает в регионе и пункт, где медикаменты изготавливают по индивидуальным рецептам.