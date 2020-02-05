Льготникам Подмосковья за год выдали более 4,6 млн рецептов

В 2019 году в Московской области выдали больше 4,6 миллиона льготных рецептов на лекарства. Их общая сумма составила 11,5 миллиарда рублей, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Сейчас в регионе проживают более 700 тысяч человек, имеющих право на льготные лекарства.

«Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие. И для нас важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объеме», — рассказала Светлана Стригункова.

Отпускают льготные лекарства в больше чем 310 аптеках Московской области. Работает в регионе и пункт, где медикаменты изготавливают по индивидуальным рецептам.