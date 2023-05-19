Подмосковье 19 мая 2023, 13:04 Льготникам из Подмосковья напомнили о возможности бесплатно провести газ в дом Мособлгаз

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Минэнергетики Подмосковья рассказало о том, как получить льготы на подключение газа. Для этого ведомство разработало памятку с наиболее частыми вопросами жителей.

Как рассказали в министерстве, льготники региона могут бесплатно провести коммуникации внутри участка и получить оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Для этого нужно быть собственником и быть зарегистрированным в доме, подлежащем газификации.

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Получить социальную поддержку могут ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, погибших в СВО, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и другие льготники. Подать заявку они могут на «Госуслугах», а задать вопросы — по телефону 8-(800)-100-75-75.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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