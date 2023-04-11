Подмосковье 11 апреля 2023, 18:31 Льготная земля и кредиты. Какие меры поддержки доступны медикам в Подмосковье Свыше 200 медиков Подмосковья получили землю по губернаторской программе с начала года

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Врачи Подмосковья получили более 200 земельных участков по губернаторской программе с начала года — об этом в эфире программы «Область перемен» сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Другие гости рассказали об изменениях в правилах предоставления услуг ЖКХ, онлайн-портале для неизлечимо больных и работе волонтеров из Жуковского.

Портал помощи тяжелобольным

Онлайн-портал по оказанию паллиативной помощи заработал в Подмосковье. Наличие нескольких хронических заболеваний является показанием к приему множества лекарств, зачастую взаимоисключающих друг друга. На портале пациентам помогут разобраться во всех назначениях и утвердить окончательный список препаратов с минимальными побочными эффектами.

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«Паллиативная помощь — это помощь людям, которым медицинская помощь в настоящий момент не особо показана, им показано только поддержание жизнедеятельности. Прежде всего, это люди, которые умирают или неизлечимо больные. К паллиативной помощи относится обезболивание или процедуры, связанные с онкологией», — отметил Якушин.

Изменения в оплате ЖКХ

Жители Подмосковья могут не платить за вывоз мусора, если на время уехали из квартиры. Отмечается, что плата за вывоз мусора рассчитывается по количеству квадратных метров. Чтобы получить перерасчет, необходимо представить пакет документов либо поставщику ресурса, либо в расчетный центр.

Если, например, в это время жители улетели, им надо представить билеты на самолет. Если были на даче — справку от садового товарищества.

«C 1 марта вступили изменения в правила предоставления коммунальных услуг. Было много обращений, сразу отметим, что в случае отсутствия до 1 марта перерасчет не предоставляется. Какие перерасчеты предоставляются — в случае отсутствия в стационаре, санатории или уехали на курорт или дачу», — заявила член Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Татьяна Иванова.

Земля для медиков

Медики Подмосковья получили более 200 земельных участков по губернаторской программе с начала года. Большинство врачей планируют построить на участке жилой дом. На этом фоне ряд банков предлагает льготное кредитование строительства дома. Помимо льготных условий от банков, врачам предлагаются услуги строительных компаний. С момента действия госпрограммы «Земля врачам» в Подмосковье стали землевладельцами 1,8 тысячи врачей. В рамках областной программы в Подмосковье создано пять поселков в Богородском округе, Сергиевом Посаде, Ступине, Домодедове и Воскресенске.

«Условия этой программы предельно просты. Врач должен быть врачом государственного учреждения Московской области и проработать не менее трех лет. При наличии двух таких простых условий можно стать участником программы и получить землю в безвозмездное пользование», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Помощь бойцам СВО

Добровольцы Жуковского активно помогают бойцам СВО и беженцам, проживающим в Подмосковье. Активисты собирают и доставляют им гуманитарную помощь. Волонтерский блок курирует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Даже раньше 24 февраля мы уже поняли, что нужно будет объединяться, что нужна будет помощь людям, и потом мы начали разворачиваться на полную мощность. У нас есть несколько общественных организаций, которые с первого дня начали помогать подразделениям Народной милиции ДНР, нашим подразделениям, а также очень много внимания уделяли беженцам», — отметил руководитель волонтерского корпуса в Жуковском Егор Балакшин.