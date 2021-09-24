Более 200 тысяч человек присоединились к льготной программе «Коммунальный бонус» в Подмосковье

В Подмосковье интерес жителей к льготной программе «Коммунальный бонус» существенно вырос. Это отметил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. К проекту подключились уже более 200 тысяч человек.

Похожей льготной программы нет больше ни в одном регионе страны. Она начала действовать 1 мая.

Ее смысл заключается в том, что жителей поощряют за полную и своевременную оплату коммунальных услуг через онлайн-сервисы расчетного центра МосОблЕИРЦ.

Призы — а это купоны и скидки на разные товары или услуги — дают за отсутствие просрочек по платежам.

Число участников за последний месяц выросло на 30 тысяч человек и составляет уже более 200 тысяч Евгений Хромушин.

Он добавил, что участники проекта активно пользуются всеми купонами, промокодами и скидками.

По словам Хромушина, это уникальная для России программа. Она стартовала в Подмосковье весной 2021 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.