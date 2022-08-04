Льготная ипотека помогла терапевту из Одинцова получить квартиру

Благодаря подмосковной программе «Социальная ипотека» участковый врач-терапевт Галина Калашникова-Иванова смогла приобрести двухкомнатную квартиру. Она переехала в село Немчиновка еще три года назад, и первое время ей приходилось снимать жилье. Но потом она узнала о программе «Социальная ипотека» и поняла, что нужно в ней поучаствовать.

Условия такой ипотеки очень комфортные. Правительство Московской области дает субсидию на оплату первого взноса, когда оформляется кредит. Также на протяжении десяти лет, пока специалист продолжает трудовую деятельность, будет компенсироваться сумма основного долга. Таким образом, участнику программы остается только гасить проценты по кредиту.

«Единственное ограничение — это район, в котором ты работаешь, то есть у меня Одинцовский. Других ограничений нет. Можно под застрой взять квартиру, можно подождать. Нам вот выгодно было вторичное жилье. Сейчас уже оформляются документы купли-продажи. Я планирую в сентябре уже жить в своей квартире. Это, конечно, большое счастье», — поделилась Галина.

Программа проходит в Подмосковье с 2016 года, ее инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. Собственными квадратными метрами по ней могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые, а также молодые специалисты в области ОПК и тренеры.