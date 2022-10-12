Льготная ипотека помогла приобрести жилье трем педагогам из Подольска | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 11:12 Поделиться Telegram

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Viber Льготная ипотека помогла приобрести жилье трем педагогам из Подольска

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Два школьных учителя и воспитатель детского сада из Подольска получили сертификаты на социальную ипотеку и приобрели собственное жилье. Программа работает в регионе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Недавно большая дружная семья Олеси Духаниной отметила новоселье. В Подольск учительница переехала шесть лет назад из Амурской области и все эти годы работала в школе № 31, где преподавала русский язык и литературу. Ее ученики — призеры и победители конкурсов и олимпиад, есть среди них и стобалльники.

В новую квартиру вместе со своими детьми скоро переедет и Инна Маслова — учитель математики из школы № 21. Ее ученики стали победителями и призерами конкурса «Интеллект будущего». В прошлом году Маслова подготовила восемь мультибалльников, а одна из выпускниц поступила в МГУ.

Надежда Суворова более девяти лет воспитывает малышей в детском саду № 19. Специалист теперь имеет собственное жилье благодаря льготной ипотеке. Совсем недавно воспитатель переехала в квартиру вместе с дочерью.

С 2016 года сертификаты на покупку квартир получили 28 учителей и восемь воспитателей из Подольска. Государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость квартиры, а участник программы платит только проценты по кредиту.

На этой неделе фельдшер скорой помощи из Красногорска Василий Гусев тоже переехал в свое жилье благодаря социальной ипотеке. Теперь он вместе с семьей будет жить в уютной квартире на улице Ленина. Врач-фтизиатр из Красногорска Марина Хайнейх также стала новоселом. Вместе с дочкой она переехала в квартиру, которая находится в микрорайоне с удобной инфраструктурой.

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