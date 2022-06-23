Льготная аренда за 1 рубль для размещения экопунктов появится в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, по которому установка экопунктов для сбора вторсырья в Подмосковье будет проходить по особому порядку. Земля в аренду будет передаваться по льготной стоимости — 1 рубль за 1 квадратный метр.

Размещение по льготной аренде будет доступно в административных зданиях и деловых центрах. По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такая мера даст стимул к развитию точек сбора вторичных отходов в местах их образования.

«Фандоматы позволяют вернуть во вторичный оборот максимальный объем ресурсов — до 90% чистой пластиковой и алюминиевой тары. А также это уверенность в том, что собранное вторсырье будет гарантированно переработано и использовано для создания новых качественных вещей», — отметил председатель.