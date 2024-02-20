Подмосковье 20 февраля 2024, 12:40 Льготами по налогу на имущество в Подмосковье обеспечили 600 организаций Unsplash

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Срок уплаты налогов для юридических лиц истекает 28 февраля. Около 600 подмосковных организаций воспользуются льготами по отчислениям за имущество предприятий.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, юридические лица должны оплатить имущественные налоги до 28 февраля. Сюда входят транспортный налог, налоги на имущество организаций и землю.

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«При этом в Московской области для поддержки предпринимательства установлены различные налоговые льготы и преференции. Они предоставляются в проактивном режиме. Также организации, которые имеют право на льготы по имущественным налогам, могут уведомить об этом налоговый орган», — рассказал Тарас Ефимов.

За 2022 год льготами по транспортному налогу воспользовались 43 подмосковные организации и 302,4 тысячи жителей. Общая сумма составила около 900 миллионов рублей. Льготами по налогу на имущество воспользовались 599 организаций на сумму 8,4 миллиарда рублей.

Налоговые льготы получают резиденты ОЭЗ, религиозные организации, школы, детские сады и другие категории юридических лиц. Более полную информацию можно получить на сайте ФНС России.

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