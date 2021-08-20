Льготу на покупку квартиры получили еще 60 ученых Подмосковья

Еще 60 молодых ученых из Подмосковья купят квартиры по программе «Социальная ипотека». Они уже получили сертификаты на льготу, выданные по поручению Андрея Воробьева.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая льгота. Областное правительство выплачивает основной долг, а за обладателем жилья остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

В этом году сертификатами обеспечат 85 ученых Московской области. Губернатор уже вручил 18 из них, а еще 60 передала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

За все время действия программы „Социальная ипотека“ обладателями льготного жилья стали 593 ученых и уникальных специалиста Екатерина Зиновьева.

Сегодня в Подмосковье находятся восемь из 13 наукоградов России. Льготное жилье поможет ученым не отвлекаться от работы на бытовые вопросы.

В основном отобранные для программы ученые занимаются разработкой образцов вооружения, ракетно-космической и транспортной техники нового поколения, электроники для всех видов связи.

Они проводят исследования по медицине и фармацевтике, посвящают свою жизнь созданию новых противоопухолевых препаратов.