Около 1,5 тысячи новых лежачих полицейских появятся в Подмосковье. Места установки выберут жители

В Московской области установят около 1,5 тысячи искусственных неровностей на дорогах. План на следующий год уже разрабатывают: в нем учитывают мнение жителей, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Сейчас сбор пожеланий жителей по установке лежачих полицейских завершен. В опросе сообщества «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приняли участие 300 человек. Всего предложили 200 вариантов. А чаще всего голоса отдавали жители Балашихи, Домодедова, Люберец.

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Пожелания жителей рассмотрят при формировании плана на 2020 год. Лежачие полицейские установят на освещенных участках дорог, рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров. Также неровности появятся в местах, где чаще всего бывают ДТП.

Установят лежачие полицейские по программе «Успокоение движения в городах». В этом году появятся 700 дополнительных неровностей, в следующем — порядка 1,5 тысячи.