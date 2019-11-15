Около 1,5 тысячи новых лежачих полицейских появятся в Подмосковье. Места установки выберут жители
Сейчас сбор пожеланий жителей по установке лежачих полицейских завершен. В опросе сообщества «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приняли участие 300 человек. Всего предложили 200 вариантов. А чаще всего голоса отдавали жители Балашихи, Домодедова, Люберец.
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Пожелания жителей рассмотрят при формировании плана на 2020 год. Лежачие полицейские установят на освещенных участках дорог, рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров. Также неровности появятся в местах, где чаще всего бывают ДТП.
Установят лежачие полицейские по программе «Успокоение движения в городах». В этом году появятся 700 дополнительных неровностей, в следующем — порядка 1,5 тысячи.