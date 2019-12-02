Лев Лещенко открыл клуб «Активное долголетие» в Королеве и спел с пенсионерками

Лев Лещенко приехал в Королев. Он встретился со своими поклонницами из клуба «Активное долголетие» и спел с ними «Надежду».

К встрече с народным артистом России Львом Лещенко пенсионерки из Королева готовились тщательно. Любовь к соловью своего поколения, как часто называют Лещенко, у женщин безгранична.

«Лев Валерьянович — это мой любимый певец. Так хочется встретиться с ним, пожать руку. Хожу мимо его дачи очень часто», — поделилась одна из пенсионерок Валентина Мареева. А вот дуэт с Владимиром Винокуром Валентина не одобряет, говорит, не нравится, но сама не знает почему.

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В соседнем зале в ожидании Льва Лещенко его поклонницы разучивали латинский танец под Наталью Орейро.

Мужчин среди поклонников Лещенко оказалось значительно меньше, но они тоже пришли в клуб «Активное долголетие». Пока дамы танцевали, они спокойно играли в шахматы. «Настало время, когда можно посвятить себя любимому занятию и немножко вспомнить, поиграть. Мы играем не ради победы. Мы получаем удовольствие от общения», — поделились они.

После того, как в клубе появился Лев Лещенко, все сразу же отвлеклись от своих развлечений и обратили взоры на любимого артиста.

«Вот у них у всех прекрасное настроение. Правильно? Потому что, когда видишь таких людей, наше поколение, говоришь: желаем вам дожить до 100 лет. А они говорят: «нам сегодня 100», — сказал Лев Лещенко.

Льву Валерьяновичу подарили рюкзак с набором члена клуба активное долголетие. Там есть плед, шапочка и термокружка.

Дамы с нетерпением ждали, когда любимый артист подойдет к ним ближе. Вместе с дамами серебряного возраста Лещенко исполнил одну из самых знаменитых своих песен — «Надежду».

Источник фото: телеканал «360»

Жительницы Королева были в восторге. «Смотрите, как хорошо! Весело, здорово. И Лещенко обнимал, и песню пели мы с ним. Красота!» — рассказала пенсионерка Нина Гололобова. И несмотря на свои 82 года, она продолжает жить на полную и радоваться каждому дню.

Лев Лещенко предложил встречаться как можно чаще, отложив в сторону телефоны и выключив телевизор. Хотя сам гаджетами пользуется и в соцсетях бывает часто.

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В правительстве Подмосковья заявили, что в рамках программы «Активное долголетие» встречи со звездами в регионе будут проходить чаще.

«Все мы когда-то будем членами таких вот клубов. И мне кажется, что Лев Валерьянович подзарядился тоже от всех наших жителей, которые были рады его видеть», — отметила министр социальной защиты Московской области Ирина Фаевская.

Певец действительно подзарядился энергией от подмосковных пенсионеров и отправился на очередной концерт. А ведь самому Лещенко 1 февраля исполнится 78 лет.