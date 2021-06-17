Летом пункты вакцинации появятся в двух музеях Подмосковья

Мобильные пункты вакцинации развернут в двух музеях Московской области в июле. Это станет дополнительным удобством для жителей.

Привиться можно будет прямо во время фестивалей. Так, один из пунктов вакцинации появится в музее-заповеднике имени Чайковского в Клину.

Здесь с 1 по 11 июля организуют Международный музыкальный фестиваль искусств Чайковского.

Еще один пункт развернут в историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Он находится в Истре, где с 14 по 18 июля проведут фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки потребуется взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В Московской области действует уже более 200 пунктов вакцинации. Выбрать удобный поможет интерактивная карта.