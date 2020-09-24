«Зрительный зал полон». Как проходит фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

Традиционный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начался в Истре 23 сентября. И хотя в этом году open air проходит осенью, его название решили оставить прежним. Подробнее о мероприятии директор музейного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире «360».

«Лето. Музыка. Музей» продлится до 27 сентября. В этом году фестиваль приурочен к 100-летию музея «Новый Иерусалим».

«В этом году мы празднуем столетие — у нас проходит большой фестиваль, который мы делаем с нашим мэтром Максимом Дунаевским. Программа совершено разнообразная: у нас три оркестра, много солистов, мировых имен. Также мы открыли буквально на днях большую выставку из нашего собрания. И потихоньку возвращаются наши посетители — их все больше и больше. И мы надеемся, что осень юбилейного года для нас станет очень популярной и посещаемой», — сказал Василий Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

В фестивале принимают участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Московский камерный оркестр MusicaViva и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». На концертах прозвучит музыка разных эпох и направлений: русская классика, неоклассика, барокко.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень надеюсь, что и дальше это традиционное мероприятие будет популярным, насыщенным. А артистам, которые выступают там, конечно, слова благодарности. Нам это очень важно. Это признанные мировые звезды, они приезжают к нам в эти дни. И неслучайно импровизированный зрительный зал полон», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Чтобы фестиваль был не только интересным, но и безопасным, его проводят в круглом уличном музейном атриуме. Для комфорта жителей на площадке установили специальные обогреватели. Из-за действующих ограничений на каждое представление пускают не более 350 человек.