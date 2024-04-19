Подмосковье 19 апреля 2024, 23:07 Летную школу для детей и подростков открыли в Лыткарине Unsplash

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В Лыткарине открыли летную школу для детей и подростков, где они будут развивать знания в области авиации. Официальное открытие прошло на базе отделения профильного авиационного направления «Юнармии» — дома «Юнавиа».

Этот центр военно-патриотического воспитания и профессионального ориентирования расположен в местном доме детского творчества. Здесь дети и подростки с возрастом от 12 лет смогут изучать профессии, связанные с авиацией.

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Идея создания центра зародилась в Лыткарине еще в 2012 году. За 12 лет работы клуба через него прошли более 150 детей, многие из которых выбрали авиацию в качестве своего будущего. Одной из особенностей «Юнавии» является не только теоретическая подготовка, но и практические занятия. После освоения необходимых знаний ученики уже могут подняться в воздух на сверхлегких самолетах.

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