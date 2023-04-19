Подмосковье 19 апреля 2023, 15:22 Летнюю культурную программу Подмосковья презентуют 20 апреля

Читать 360tv в

Пресс-конференцию, посвященную летней программе мероприятий в Московской области, проведут 20 апреля. О планах на фестивали, праздники и ярмарки расскажет министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Пресс-конференция пройдет в очном формате для представителей СМИ. Понадобится предварительная аккредитация.

Реклама

Афишу событий представят народный артист России Юрий Башмет, художественный руководитель проекта «Город танцует в парках» Егор Дружинин, президент кинофестиваля «17 мгновений…» Анна Тихонова, генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева и директор книжного фестиваля «Антоновские яблоки» Екатерина Ойнас. Спикеры подробнее расскажут о предстоящих событиях и сроках их проведения.

Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть онлайн на сайте ТАСС, а также в группе пресс-центра ТАСС во «ВКонтакте».

Справки и аккредитация: +7 926 608-08-16, press-center@tass.ru. Пресс-конференция состоится по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом 2, второй этаж.