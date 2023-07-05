Подмосковье 05 июля 2023, 17:31 Летняя стажировка для студентов РАНХиГС и МГСУ началась в «Автодоре» ГК "Автодор"

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Студенты РАНХиГС и НИУ МГСУ проходят летнюю стажировку в компании «Автодор — Платные Дороги». Обучение в данном формате дает будущим специалистам возможность попробовать свои силы в решении реальных задач и позволяет получить практический опыт.

Студенты побывали на 71-м километре трассы М-4 «Дон» в Домодедове 5 июля. Ребята познакомились с рабочим процессом Центра поддержки и обслуживания пользователей скоростных дорог, узнали о современном оборудовании пунктов взимания платы и службе аварийных комиссаров.

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