Подмосковье 03 июня 2023, 12:37 Летняя спартакиада среди детских дворовых команд стартовала в Мытищах

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В Мытищах началась летняя спартакиада среди детских дворовых команд. В соревнованиях участвуют подростки до 15 лет.

Метко попасть в цель из пневматической винтовки у 10-летнего Дмитрия Зима получилось сразу. По его словам, секрет успеха крылся в отсутствии волнения. Мальчик запустил пулю в восьмерку, заработав для своей команды «Гранд» баллы.

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«Я не настраивался, я думал — попаду. И попал», — сообщил участник состязания.

Спартакиаду разделили на этапы: стрельбу из пневматической винтовки, дартс и городки. Соревнования проводили в округе уже больше 20 раз.

«Это уже традиционная спартакиада, которая у нас проходит летом. Первый этап начинается, а заканчивается она у нас в августе. 10 видов спорта. Вот сегодня у нас три этапа спартакиады», — сообщил начальник отдела спортивно-массовых мероприятий «Центра физической культуры и спорта Мытищ» Андрей Лапутин.

Следующий этап проведут 6 июня. Тогда команды сразятся в стритболе. После этого участников будут ждать соревнования по петанку, настольному теннису, бадминтону, флорболу, пляжному футболу и волейболу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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