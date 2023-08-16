Подмосковье 16 августа 2023, 16:58 Летняя спартакиада ко Дню физкультурника прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Спартакиада ко Дню физкультурника прошла в городском округе Солнечногорск в 13-й раз. Участие в состязаниях приняли семь команд из территориальных управлений и сборная города.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Бронзу в соревнованиях выиграла сборная команда Солнечногорска. Второе место заняла команда территориального управления Поварово. Победителями спартакиады стали спортсмены из территориального управления Андреевка.

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«Спорт Солнечногорска — это сильная команда профессионалов, которая год от года ставит для себя новые вершины и стремится к их достижению. Я благодарю каждого спортсмена, тренера, ветеранов отрасли, кто своим ежедневным трудом пополняет медальную копилку и вносит огромный вклад в популяризацию спорта в округе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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