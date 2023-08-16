16 августа 2023, 16:58
Летняя спартакиада ко Дню физкультурника прошла в Солнечногорске
Спартакиада ко Дню физкультурника прошла в городском округе Солнечногорск в 13-й раз. Участие в состязаниях приняли семь команд из территориальных управлений и сборная города.
Бронзу в соревнованиях выиграла сборная команда Солнечногорска. Второе место заняла команда территориального управления Поварово. Победителями спартакиады стали спортсмены из территориального управления Андреевка.
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«Спорт Солнечногорска — это сильная команда профессионалов, которая год от года ставит для себя новые вершины и стремится к их достижению. Я благодарю каждого спортсмена, тренера, ветеранов отрасли, кто своим ежедневным трудом пополняет медальную копилку и вносит огромный вклад в популяризацию спорта в округе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион будет наращивать число участников турнира на Кубок Александра Овечкина.
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Солнечногорск
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