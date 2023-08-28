Подмосковье 28 августа 2023, 12:42 Летняя серия соревнований Swimcup собрала более 1,6 тысячи пловцов в Подмосковье Кубок чемпионов Swimcup

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На Озернинском водохранилище в Рузе завершился региональный этап международных соревнований по плаванию среди любителей и профессионалов на Кубок чемпионов Swimcup. Всего в течение лета к турниру в Подмосковье присоединились более 1,6 тысячи спортсменов.

Многократный чемпион мира по плаванию и организатор турнира Евгений Безрученко также показал свое мастерство на воде. Он отметил, что старт в Рузе получился одним из самых экстремальных из-за обильного ливня. Однако погода не остановила спортсменов — и они решили побороться за награды.

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«Все успешно дошли до финиша и получили свои заслуженные медали. В ближайшее время начинаем готовиться к стартам следующего года на наших любимых локациях в Подмосковье», — добавил пловец.

Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего этим летом в регионе состоялось четыре заплыва в рамках Кубка. Первый этап прошел 3 июня вблизи водопада «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском округе, затем спортсмены проявили свои навыки в Истре и Мытищах. Ознакомиться с результатами соревнований можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

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