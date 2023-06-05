Подмосковье 05 июня 2023, 14:02 Летний туристический проект «Завтрак в Подмосковье» стартовал в Балашихе

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Шесть кафе и ресторанов Балашихи присоединились к летнему проекту «Завтрак в Подмосковье». Вплоть до 31 августа путешественники смогут приобретать в этих заведениях утренние сеты по фиксированной цене от 200 рублей.

В каждом наборе, предлагаемом к завтраку, несколько блюд на выбор. Это могут быть каши, блинчики, оладьи, сырники, яичница и другие утренние хиты. Меню разработано специально для проекта.

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«Каждый ресторан сам определяет, сколько будут стоить сеты. В меню их минимум три на выбор», — уточнила представитель администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Узнать кафе или ресторан, которые участвуют в проекте, можно по специальной наклейке на двери. Все заведения также отмечены на интерактивной карте туристического портала welcome.mosreg. Там же можно увидеть все главные достопримечательности городских округов Подмосковья.

Проект «Завтрак в Подмосковье» разработан совместно Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Министерством культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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