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    28 мая 2021, 20:40

    Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Нэлли Ефимкина

    Летний трудовой семестр студенческих отрядов Московской области открыли 27 мая на территории правительства региона. С открытием ребят поздравила министр по социальным коммуникациям Подмосковья Екатерина Швелидзе.

    Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье

    Министр поблагодарила студентов за уже проделанную работу и пожелала удачи в будущих свершениях. Также Екатерина Швелидзе вручила благодарственные письма представителям учебных заведений региона, которые активно развивают движение и оказывают ребятам всяческую поддержку.

    Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье | Изображение 1

    Сегодня студенты сдали рапорты о готовности своих отрядов и получили путевки на трудовые объекты.

    «Открытие третьего трудового семестра — самое долгожданное событие молодежного лета», — отметил руководитель подмосковного отделения РСО Павел Ковалев.

    Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье | Изображение 2

    Московское областное региональное отделение «Российские студенческие отряды» зарегистрировали в январе этого года, и на сегодняшний день в нем трудятся уже 22 отряда.