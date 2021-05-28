Летний трудовой семестр студенческих отрядов стартовал в Подмосковье

Летний трудовой семестр студенческих отрядов Московской области открыли 27 мая на территории правительства региона. С открытием ребят поздравила министр по социальным коммуникациям Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Министр поблагодарила студентов за уже проделанную работу и пожелала удачи в будущих свершениях. Также Екатерина Швелидзе вручила благодарственные письма представителям учебных заведений региона, которые активно развивают движение и оказывают ребятам всяческую поддержку.

Сегодня студенты сдали рапорты о готовности своих отрядов и получили путевки на трудовые объекты.

«Открытие третьего трудового семестра — самое долгожданное событие молодежного лета», — отметил руководитель подмосковного отделения РСО Павел Ковалев.

Московское областное региональное отделение «Российские студенческие отряды» зарегистрировали в январе этого года, и на сегодняшний день в нем трудятся уже 22 отряда.