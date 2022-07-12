Летний театр восстановят в Центральном парке в Пушкино

Благоустройство Центрального парка в Пушкино выполнено на 60%. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил городской округ Пушкинский и проинспектировал ход работ по благоустройству парка.

«Центральный парк культуры и отдыха — главное место для прогулок и отдыха пушкинцев. Благоустройство данной территории очень ждали жители. В мае текущего года мы приступили к комплексной модернизации парка. На данный момент уже завершили более половины запланированных работ», — сообщил Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Все подготовительные и демонтажные работы на территории парка уже закончены. Готовы к работе скейтпарк и спортивная площадка.

Рабочие в данный момент проводят укладку плиточного покрытия, установку бортового камня. Также устанавливают навес со скамьями и перголы с качелями.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, приступили к строительству сцены с павильоном и амфитеатра. После завершения всех запланированных работ, на главной площади появится сцена, стилизованная под утраченный летний театр, по обеим сторонам которого разместятся павильоны для проведения мастер-классов.

В парке обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, для детей разных возрастов установят площадки для игр, появятся места для тихого отдыха в гамаках. В парке обновят освещение, установят систему видеонаблюдения и Wi-Fi.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин оценил также ход работ в сквере на улице Рощинская в Ивантеевке. Здесь ведется финальный этап реконструкции. Дорожно-тропиночная сеть готова к использованию, обновлено освещение и видеонаблюдение. В ближайшие дни здесь установят детскую площадку и продолжат озеленение территории. Общий процент готовности объекта — 75%.

Работы в Центральном парке Пушкино и в сквере в Ивантеевке ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».