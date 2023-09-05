Подмосковье 05 сентября 2023, 12:57 Летний сезон проекта «Активное долголетие» завершился в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Спортивно-оздоровительные мероприятия прошли для участников клуба «Активное долголетие» в Кашире, Ступине, Серебряных Прудах и Зарайске. Для них провели зарядку, индивидуальную диагностику здоровья, дыхательную гимнастику, песочную терапию и танцевальную разминку.

Для участников встречи провели мастер-классы по изготовлению брошей и картин из природных материалов, а также скандинавскую ходьбу. Самых активных участников проекта наградили. их также поприветствовали

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