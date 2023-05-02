Подмосковье 02 мая 2023, 17:03 Летний сезон открыли в центральном парке Солнечногорска

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Фестиваль «Открытие теплого сезона» прошел в центральном парке Солнечногорска. Для жителей округа подготовили праздничную программу.

Солнечногорские вокалисты выступили в парке с концертной программой, а дети поучаствовали в мастер-классе по изготовлению ветровиков, играх и викторинах. Кроме того, около памятника Лермонтову прошла выставка Союза художников Подмосковья «Поляна искусств».

«В ближайшее время в округе стартует программа губернатора Андрея Воробьева „Лето в Подмосковье“. Для жителей и гостей муниципалитета запланировали более 300 мероприятий в парках, в числе которых спортивные занятия и соревнования, велопрогулки, концерты творческих коллективов округа и областной филармонии, кинопоказы, выставки художников, квесты для детей, мастер-классы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Так, этим летом жители округа смогут принять участие в фестивале «Город танцует в парках», также возобновятся вечерние кинопоказы. Мероприятия будут проходить в Солнечногорске каждые выходные. Анонсы будут публиковаться в Telegram-канале МБУК «Парки Солнечногорья».

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