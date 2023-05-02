Подмосковье 02 мая 2023, 14:28 Летний сезон открыли в парках Воскресенска 1 мая

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Летний сезон открыли в усадьбе Кривякино и в парке «Москворецкий» в Воскресенске. Там 1 мая прошли праздничные программы для жителей округа.

В парке усадьбы Кривякино выступили танцевальные коллективы дома культуры «Хорлово», а Федерация рубки шашкой «Казарла» провела показательные выступления и старинную игру «Сбей шапку».

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Для старшего поколения в аллее парка играл баянист — можно было не только вспомнить любимые песни, но и потанцевать.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» для детей подготовили анимационную программу с конкурсами и играми, а для тех, кто постарше, на скейт-площадке выступили спортсмены из экстрим-парка «Движ». Также прошли мастер-классы по изготовлению открыток и объемных аппликаций. Праздничная программа завершилась концертом.

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