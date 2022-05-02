Летний сезон открыли в Котельниках

В Кузьминском лесопарке открыли летний сезон. Период тепла в этом парке обещает быть богатым на яркие события. Жители городского округа Котельники смогут посещать новые мастерские, участвовать в квестах, знакомиться с творчеством музыкантов и художников, посещать занятия по фитнесу и танцам.

Начальник отдела культуры и туризма администрации городского округа Котельники Елена Литвинова подчеркнула, что такие мероприятия призваны воспитывать посетителей.

«Я считаю, что, если мы будем в таких общественных местах проводить активности, это будет воспитывать наших людей. Чтобы они на территории лесопарка или парка вели себя более культурно. Понимали, что можно сюда приходить не только, чтобы похулиганить, а чтобы получить творческий заряд, бодрость, энергию, заняться спортом», — отметила Литвинова.

В день открытия летнего сезона в Кузьминском лесу можно было прокатиться верхом на лошади, сыграть в теннис и настольный хоккей, пройти мастер-класс по лепке и рукоделию. Кроме того, в парке провели общую зарядку, к которой с удовольствием присоединились и люди старшего поколения.

В течение всего летнего сезона, не только в выходные, в лесопарке будут проводиться спортивные мероприятия. На постоянной основе будет действовать буккроссинг, а сотрудники спортивной школы олимпийского резерва «Белка» будут катать посетителей парка на лошадях.