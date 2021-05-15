Летний сезон откроют в парке культуры и отдыха в Щелкове 15 мая

15 мая в Щелковском парке культуры и отдыха начнется летний сезон. Для гостей сыграет оркестр, а любительский театр покажет представление.

«15 мая ждем всех на концертную программу Щелковского духового оркестра в 12:00 и на литературно-музыкальную программу „Любофф. Любофф.“ любительского театра „Атмосфера“ в 18:00», — говорится в сообщении в группе администрации городского округа во «ВКонтакте».

В развлекательную программу включили кавер-версии песен групп «Кино», «Ума Турман», «Нервы», Владимира Высоцкого и Гарика Сукачева. В парке прозвучат стихи российских и зарубежных поэтов.

На прошлой неделе в Московской области стартовала программа благоустройства лесных территорий «Парки в лесу». В течение пяти лет в регионе появится 50 новых парков, где местные жители смогут отдыхать, проводить время с семьей и наслаждаться природой в комфортных условиях. В них появится вся необходимая инфраструктура: освещение, туалеты, урны и скамейки.