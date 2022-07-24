Летний молодежный фестиваль «АРТ БАС» прошел в парке Щелкова

Парк в городском округе Щелково стал местом сбора молодых жителей для участия в первом молодежном фестивале «АРТ БАС». Для гостей приготовили различные игровые площадки и мастер-классы.

Каждый мог попробовать себя в том, что его заинтересует. Организаторы пригласили мастеров из разных областей прикладной деятельности.

Педагог из школы искусств города Королев Наталья Меркулова рассказала, что ее мастер-класс помогает детям развивать креативное мышление.

«Ребята учатся визуально излагать историю. Таким образом они развивают свое творческое начало», — пояснила она.

Среди других мастерских в парке Щелкова нашелся даже гончар, который предложил всем желающим научиться делать посуду.

«Человек любого возраста может прийти и вместе со мной за кругом сделать изделие. Я показываю, направляю. Человек полностью повторяет и у него создается впечатление полного процесса создания такого изделия», — пояснил мастер.

Кроме мастер-классов на фестивале «АРТ БАС» прошли номера талантов округа, выступили спикеры с интересными докладами. Также для гостей провели курсы по йоге и фитнесу, а для маленьких посетителей предусмотрели настольные и подвижные игры.

Фестиваль «АРТ БАС» — это первое в Московской области мероприятие, которое проходит сразу в пяти разных точках. Фестиваль приняли также Видное, Подольск, Домодедово и Бронницы.