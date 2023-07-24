Подмосковье 24 июля 2023, 06:30 Летний киносалон организовали на территории военного госпиталя имени Бурденко в Химках

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Администрация городского округа Химки установила летний киносалон в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Показы фильмов на свежем воздухе для проходящих лечение участников СВО, их семей и докторов продлятся до конца лета.

Содействие в организации салона оказали начальник местного управления культуры Виктория Куракова и член Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов, который также активно доставляет гуманитарную помощь в зону СВО. Он отметил, что при позитивном настрое восстановление после ранений проходит значительно быстрее.

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«Просмотр интересного фильма в уютной обстановке под открытым небом может подарить массу ярких впечатлений. Это прекрасная инициатива! Выражаю большую благодарность от имени Совета депутатов всем, кто участвовал в организации кинопоказа для военнослужащих», — добавил Каримов.

Госпиталь имени Бурденко является первым государственным лечебным учреждением в истории страны. На базе организации работают специализированные лечебно-диагностические отделения по наиболее актуальным медицинским отраслям. Ежегодно в них получают помощь более 60 тысяч пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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