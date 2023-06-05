Подмосковье 05 июня 2023, 12:21 Летний грибной сезон начался в Подмосковье Юлия-Сергеевна Кузнецова, группа ВК «Грибники Подмосковья»

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После первых летних в Московской области начался грибной сезон. Об этом сообщили в комитета лесного хозяйств региона.

В Подмосковье прошли первые летние дожди, и вместе с ними в лесах региона начался сезон летних грибов.

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«Традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже грибы появятся на севере и северо-западе. Уже сейчас можно найти подберезовики, подосиновики, свинушки, серно-желтые трутовики и летние опята. К концу июня, при благоприятных условиях, ожидается появление первых и благородных грибов — белых», — сообщил глава ведомства Олег Баженов.

Он напомнил, что грибы рядом с машгистралями могут быть ядовитыми из-за накопленных тяжелых металлов. Также опасня для человека грибы-двойники, копирующие известные съедобные грибы. Например, галерина окаймленная (Galerina marginata) очень напоминает опята, но она ядовитая.

Также во время тихой охоты важно не заблудиться. Перед выходом в лес следует посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где располагаются. В лесу нужно запоминать ориентиры и не заходить вглубь.

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