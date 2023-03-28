Подмосковье 28 марта 2023, 15:54 Летний фестиваль губернских театров начнется в Подмосковье 31 мая

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Фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет с 31 мая по 10 июня в Москве и Подмосковье. Свои лучшие спектакли представят на суд жюри театры из разных городов России.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что фестиваль соберет театральные коллективы, режиссеров и актеров, развивающих наследие Станиславского. Зрители смогут увидеть значимые постановки и яркие работы из разных городов России, и этим уникально мероприятие.

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На открытии фестиваля 31 мая представят спектакль Московского Губернского театра «Собака на сене». О других событиях и премьерах можно узнавать по ссылке.

Фестиваль создан в 2017 году по инициативе Сергея Безрукова. Важная часть «Фабрики Станиславского» — практические лаборатории и профессиональные тренинги с участием экспертов российского театра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.