01 июня 2023, 10:29
Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» начался в усадьбе Кривякино
Пятый летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Воскресенске. Московский Губернский театр показал премьерный спектакль «Собака на сене» в парке усадьбы Кривякино.
Фестиваль «Фабрика Станиславского» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Реклама
«Каждый раз мы выбираем для проведения фестиваля новое интересное значимое культурное место для Подмосковья, для зрителей. <…> В этом году в конкурсной программе „Фабрики Станиславского“ будут представлены спектакли коллективов из восьми регионов России», — отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.
Зрители высоко оценили премьеру Московского Губернского театра на открытии фестиваля.
«Веселый и очень музыкальный спектакль „Собака на сене“ принес <…> ощущение творческого праздника. Спасибо организаторам за удивительный вечер!» — поделился глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Завершится «Фабрика Станиславского» 10 июня. Награждение пройдет на сцене Московского Губернского театра. Победители станут лауреатами премий за лучшую женскую и мужскую роли, лучший актерский ансамбль и дуэт. Они получат памятные статуэтки «Верю», отсылающие к знаменитой фразе театрального режиссера Константина Станиславского.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни культурных и развлекательны мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Театры
Фестивали
Воскресенск
Реклама
Реклама