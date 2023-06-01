Подмосковье 01 июня 2023, 10:29 Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» начался в усадьбе Кривякино

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Пятый летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Воскресенске. Московский Губернский театр показал премьерный спектакль «Собака на сене» в парке усадьбы Кривякино.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. ⁣

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«Каждый раз мы выбираем для проведения фестиваля новое интересное значимое культурное место для Подмосковья, для зрителей. <…> В этом году в конкурсной программе „Фабрики Станиславского“ будут представлены спектакли коллективов из восьми регионов России», — отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. ⁣

Зрители высоко оценили премьеру Московского Губернского театра на открытии фестиваля.

«Веселый и очень музыкальный спектакль „Собака на сене“ принес <…> ощущение творческого праздника. Спасибо организаторам за удивительный вечер!» — поделился глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. ⁣

Завершится «Фабрика Станиславского» 10 июня. Награждение пройдет на сцене Московского Губернского театра. Победители станут лауреатами премий за лучшую женскую и мужскую роли, лучший актерский ансамбль и дуэт. Они получат памятные статуэтки «Верю», отсылающие к знаменитой фразе театрального режиссера Константина Станиславского.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни культурных и развлекательны мероприятий.

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