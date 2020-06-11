Летние веранды кафе заработают в Подмосковье с 12 июня. Торговые центры пока не откроют

«Глобально мы не можем открыть торговые центры. Это нас очень беспокоит. Мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом. Каждый делает свою работу. Почему главный санитарный врач не дает открыть? Потому что боится распространения коронавируса», — рассказал глава региона.

В пятницу откроются летние веранды ресторанов и кафе, также можно будет отдыхать на улице.

«По большому счету с понедельника открываем музеи, переходим в нормальный режим работы поликлиник», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее в Московской области начали работать непродуктовые магазины, открылись парикмахерские и возобновились стройки.

Андрей Воробьев подчеркивал, что все шаги по снятию ограничений принимаются после консультации с главным санитарным врачом.

«Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом. Смотрим индекс репродукции вируса для того, чтобы и эти ограничения снять», — подчеркивал губернатор. Но пока разрешения на открытие гипермаркетов получить не удалось.

Но в ближайший понедельник жители и гости Московской области смогут посещать музеи и поликлиники, которые перейдут на нормальный режим работы.