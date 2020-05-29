Летние каникулы с пользой. Развивающие онлайн-площадки запустят с июня в Подмосковье

Образовательные онлайн-площадки запустят 1 июня для детей в Подмосковье. Провести каникулы можно будет с пользой, подключившись к викторинам, мастер-классам, зарядкам, лекциям и развивающим играм.

Работать онлайн начнут больше 150 развивающих площадок. А присоединиться удастся детям из всех округов, сказала министр образования Ирина Каклюгина.

Планируется, что участниками интересных событий станут порядка 80 тысяч детей Ирина Каклюгина.

К онлайн-формату адаптировали программы художественного, спортивного, технического, краеведческого, педагогического и других направлений.

«Наша задача — сделать летние каникулы для ребят полезными и увлекательными. Не выходя из дома ребята смогут научиться множеству интересных вещей», — отметила Ирина Каклюгина.

Подробности о возможностях площадок разместили на сайте.

Также школьники смогли показать свои изобретения онлайн на фестивале «Технопорт-2020» в Подмосковье.

«Этот фестиваль позволяет создать единую среду для обучения и общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, специалистами реального сектора экономики, ведущими компаниями, а также детскими технопарками», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участники узнали о новых навыках работы с современными обучающими конструкторами дистанционно, то есть даже не выходя из дома.