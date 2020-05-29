Летние каникулы с пользой. Развивающие онлайн-площадки запустят с июня в Подмосковье
Работать онлайн начнут больше 150 развивающих площадок. А присоединиться удастся детям из всех округов, сказала министр образования Ирина Каклюгина.
Планируется, что участниками интересных событий станут порядка 80 тысяч детейИрина Каклюгина.
К онлайн-формату адаптировали программы художественного, спортивного, технического, краеведческого, педагогического и других направлений.
«Наша задача — сделать летние каникулы для ребят полезными и увлекательными. Не выходя из дома ребята смогут научиться множеству интересных вещей», — отметила Ирина Каклюгина.
Подробности о возможностях площадок разместили на сайте.
Также школьники смогли показать свои изобретения онлайн на фестивале «Технопорт-2020» в Подмосковье.
«Этот фестиваль позволяет создать единую среду для обучения и общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, специалистами реального сектора экономики, ведущими компаниями, а также детскими технопарками», — рассказала Ирина Каклюгина.
Она добавила, что участники узнали о новых навыках работы с современными обучающими конструкторами дистанционно, то есть даже не выходя из дома.