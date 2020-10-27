Летние кафе закроются в Подмосковье к 1 ноября

В Московской области завершается сезон работы летних кафе. Они закроются 1 ноября. А демонтируют их до 15 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Все летние кафе могут работать в Подмосковье с 1 апреля по 1 ноября. Но в этом году открытие летних кафе отложилось до 12 июня из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

«В текущем году в Московской области работало более 580 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Глава ведомства добавил, что больше всего сезонных кафе работало в Сергиевом Посаде, Подольске, Серпухове, Мытищах и Одинцовском округе.

Средний чек в подмосковных летних кафе в этом году составил 550 рублей.