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    27 октября 2020, 18:14

    Летние кафе закроются в Подмосковье к 1 ноября

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Московской области завершается сезон работы летних кафе. Они закроются 1 ноября. А демонтируют их до 15 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
    Летние кафе закроются в Подмосковье к 1 ноября

    Все летние кафе могут работать в Подмосковье с 1 апреля по 1 ноября. Но в этом году открытие летних кафе отложилось до 12 июня из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

    «В текущем году в Московской области работало более 580 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Глава ведомства добавил, что больше всего сезонных кафе работало в Сергиевом Посаде, Подольске, Серпухове, Мытищах и Одинцовском округе.

    Средний чек в подмосковных летних кафе в этом году составил 550 рублей.