Подмосковье 30 апреля 2023, 18:16 Летние кафе в Мытищах подготовят к сезону веранд

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Кафе в Мытищах подготовят к летнему сезону. Владельцы заведений проводят монтаж и обустройство уличных веранд для гостей.

«Оформить сезонное летнее кафе может правообладатель стационарного предприятия общественного питания через региональный портал государственных и муниципальных услуг. По результатам рассмотрения обращений и приложенных к нему документов оформляется договор размещения сезонного летнего кафе», — рассказала главный инспектор управления потребрынка администрации городского округа Мытищи Елена Дворцевая.

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Сотрудники кафе стараются создать для посетителей все условия для комфортного времяпровождения: цветочные декорации, сервировка столов, теплые пледы и многое другое. Для владельцев обустройство веранд является выгодным вложением.

«Дополнительные места — это возможность для гостей выбрать место локации. Провести время непосредственно на свежем воздухе. Общаясь, слушая приятную музыку. И получать такой же качественный сервис, как и внутри ресторана», — отметила директор одного из мытищинских ресторанов Ольга Сыроватская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной подготовке к летнему сезону в регионе.

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