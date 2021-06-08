Летние читальные залы открыли во всех округах Подмосковья

В Подмосковье стартовал сезон летних читальных залов. Их открыли во всех городских округах. Работает уже 542 точки.

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. Все залы будут работать до конца лета.

Более 20 тысяч книжных новинок для летних читальных залов подготовили библиотеки пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

На площадках организуют выставки и творческие мастерские, покажут театрализованные представления.

«Для жителей Московской области проводят мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квиз, турниры по настольным играм, викторины и соревнования», — добавили в Минкультуры.

Летом в Подмосковье можно выбрать самые разные варианты отдыха. О самых ярких событиях и местах «360» рассказывает в тематической рубрике — она постоянно обновляется.