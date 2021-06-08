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    08 июня 2021, 17:40

    Летние читальные залы открыли во всех округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье стартовал сезон летних читальных залов. Их открыли во всех городских округах. Работает уже 542 точки.

    Летние читальные залы открыли во всех округах Подмосковья | Изображение 1

    Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. Все залы будут работать до конца лета.

    Более 20 тысяч книжных новинок для летних читальных залов подготовили библиотеки

    пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

    На площадках организуют выставки и творческие мастерские, покажут театрализованные представления.

    Летние читальные залы открыли во всех округах Подмосковья | Изображение 2

    «Для жителей Московской области проводят мастер-классы и презентации книжных новинок, литературные конкурсы, квиз, турниры по настольным играм, викторины и соревнования», — добавили в Минкультуры.

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