Летнее первенство по пожарно-спасательному спорту прошло в Подольске | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Летнее первенство по пожарно-спасательному спорту прошло в Подольске

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На стадионе «Пламя» в Подольске прошло летнее первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по пожарно-спасательному спорту. Участников соревнований поприветствовал начальник противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Такие соревнования проводятся в «Мособлпожспас» два раза в год — зимой и летом — для повышения уровня профессиональной и физической подготовки спасателей, рассказал главный судья соревнований, первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

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«Пожарно-спасательный спорт — прикладной вид спорта, включающий в себя элементы пожарно-строевой и физической подготовки огнеборцев. Все те дисциплины, которые мы видим на соревнованиях, выполняются огнеборцами, в первую очередь для отработки навыков тушения пожаров и спасения людей в различных условиях. Другая важная задача пожарно-спасательного спорта — выявить сильнейших представителей этой профессии», — сказал Вадим Беловошин.

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Главный судья первенства отметил хороший уровень подготовки работников противопожарно-спасательной службы.

«В первый день соревнований огнеборцы состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, на 100-метровой полосе и в эстафете. Во второй день им предстояло выполнить подъем по раздвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни и боевое развертывание. Мастерство наших пожарных и спасателей находится на достойном уровне. Сказываются регулярные тренировки и желание развиваться в профессии», — отметил Вадим Беловошин.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин озвучил итоги первенства.

В личном зачете первые места заняли работники территориального управления № 14: в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» лучший результат показал пожарный ПСЧ-228 Сергей Гурченков, в состязаниях в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни победил пожарный ПСЧ-235 Егор Звягинцев, а в подъеме по раздвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни — огнеборец ПСЧ-228 Сергей Гурченков и командир отделения ПСЧ-247 Владимир Копылов.

Также Александр Кангин сообщил, что в командном первенстве в дисциплинах «Пожарная эстафета 4 по 100 метров» и «Боевое развертывание» лучшие результаты продемонстрировала команда территориального управления № 14.

«По итогам двух соревновательных дней победу завоевали работники ТУ-14, второе место заняла команда теруправления № 6, а третье место — команда территориального управления № 11», — заключил Александр Кангин.

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