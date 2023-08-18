Подмосковье 18 августа 2023, 16:49 Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь начался в Подмосковье Еремин В.В.

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В Подмосковье открыли летне-осенний сезон лова на пернатую дичь. По этому поводу инспекторы регионального Госохотнадзора перешли на усиленный режим работы, проведя более 50 выездных обследований за первые два дня периода.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, сотрудники проверили соблюдение правил охоты у 545 граждан. По итогам проверок инспекторы выявили 22 нарушения.

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«Наиболее распространенные — нахождение в охотничьих угодьях на плавательных средствах с включенным мотором, с оружием в расчехленном состоянии и со снаряженным магазином, а также осуществление охоты без разрешения. Помимо этого, были выявлены нарушения сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении на добычу», — отметил Фирсов.

Сегодня в Подмосковье имеют лицензию на охоту более 200 тысяч человек, примерно столько же любителей приезжают из столицы. Разрешение на ловлю добычи можно получить в профильных хозяйствах, их в регионе на данный момент 64.

Также в Минэкологии добавили, что за игнорирование правил охоты предусмотрены штрафы в размере от 500 до четырех тысяч рублей по статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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