Жительница Подмосковья нашла в зимнем лесу редкие грибы

В Московской области женщина отправилась в лес на прогулку и наткнулась на редкий гриб — трубчатую лисичку. Всего за пару часов она набрала четыре килограмма этих грибов.

Удачей жительница региона поделилась в соцсетях. Ее рассказ разместили в паблике «Грибы в Подмосковье 2022».

«Трубчатая лисичка на севере Подмосковья 27 ноября 2021! <…> Относится ко второй категории пищевой ценности. Очень ценится в Европе за свой нежный вкус и аромат, блюда из этих лисичек можно встретить в самых дорогих ресторанах Европы!» — пояснила любительница грибов.

Трубчатые лисички, по ее словам, растут в хвойных лесах на кислой почве и плодоносят колониями. Считается, что в России такие грибы можно найти только в северных регионах — Карелии и Ленинградской области. Их собирают с октября до наступления стойких морозов.

«Каково же было наше удивление, когда мы нашли трубчатые лисички в Подмосковье да еще и так поздно — 27 ноября 2021 года. Впервые отправившись на их поиск мы набрали за пару часов четыре килограмма грибов», — похвасталась женщина.

Трубковидные лисички, пояснила она, хорошо маскируются под опавшей старой листвой. Но растут сростками, ведьмиными кругами и полянками. Собирать их несложно и довольно быстро.