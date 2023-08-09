09 августа 2023, 10:21
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 августа
В минувший вторник в лесах Подмосковье не выявили ни одного возгорания. В ближайшие несколько дней на территории региона сохранится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 9 по 11 августа на большей части территории Московской области ожидают третий класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах он увеличится до четвертого, а где-то — снизится до второго. Так, 10 августа повышенный риск пожаров будут наблюдать в Истре, 11 августа — в Клину, Истре и Бородинском лесничестве.
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В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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