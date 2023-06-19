Подмосковье 19 июня 2023, 14:00 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в период с 19 по 21 июня Комитет лесного хозяйства МО

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В природных зонах Московской области зафиксировали 17 пожаров в период с 16 по 18 июня, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья. В устранении возгораний участвовали 140 работников спасательных служб и 69 единиц спецтехники.

Пожары произошли в Виноградовском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ногинском и Шатурском лесничествах, в устранении участвовали 140 работников спасательных служб и 69 единиц спецтехники. Все возгорания успешно ликвидировали в день обнаружения.

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При обнаружении пожара необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в экстренную службу 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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