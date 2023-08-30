Подмосковье 30 августа 2023, 10:23 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувший вторник, 29 августа, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни сохранится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 30 августа по 1 сентября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. Местами он снизится до второго.

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Сегодня температура воздуха поднимется до 22 градусов, ожидается облачная погода без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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