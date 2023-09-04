Подмосковье 04 сентября 2023, 11:27 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 сентября Комитет лесного хозяйства МО

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Один лесной пожар выявили в Подмосковье 1 сентября. Он распространился на площади 0,5 гектара в Шатуре, возгорание тушили девять человек и пять машин. До 6 сентября в регионе ожидают третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 4 по 6 сентября на больше части региона установится третий класс пожарной опасности, второй класс — в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

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В ближайшие дни в Подмосковье ожидают температуру до 21 градуса, ясную погоду, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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