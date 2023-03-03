Подмосковье 03 марта 2023, 16:38 Лесопитомник в Ивантеевке вырастит тысячу новых саженцев яблони из «золотой коллекции» к дачному сезону

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Весенний сезон продаж начнется в Ивантеевском лесопитомнике уже через полтора месяца. В скором времени жителям будет доступен широкий ассортимент саженцев плодово-ягодных, а также лиственных и хвойных декоративных растений.

К началу дачного сезона лесопитомник вырастит тысячу новых саженцев яблони из «золотой коллекции» советского ученого Сергея Исаева.

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«Вот уже пятый год подряд эта производственная деятельность является в лесопитомнике дополнительным направлением, которое успешно развивается. Источником черенков для яблонь является собственный сад маточник», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В этом году питомник в Ивантеевке продолжит сотрудничать с Вознесенским Оршанским монастырем в Тверской области. В рамках партнерства в Подмосковье поставят сортовую коллекцию яблоневых черенков из сада монастыря. Кроме того, будут доступны саженцы собственных туй «Брабант», которые широко применяются в ландшафтном дизайне парков, садов и городских территорий.

«Как известно, ранее многочисленный ассортимент туй в нашу страну поступал из-за рубежа, из европейских питомников. При этом российские покупатели всегда отдавали предпочтение районированным отечественным саженцам», — подчеркнул гендиректор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов.

Лесопитомник также будет вести работы по размножению сортового фундука. Особенно таких сортов, как: «Академик Яблоков», «Смолин», «Сахарный» и «Московский Рубин».

Подробнее с ассортиментом питомника можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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