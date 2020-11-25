Лесопитомник из Ивантеевки подготовил почти 5 тысяч елок для жителей Подмосковья

Ивантеевский лесопитомник подготовил для продажи почти пять тысяч елок. Приобрести можно совсем маленькие деревья — до одного метра и более высокие — от 1,5 метра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Елки жители Подмосковья покупают на подарки, для украшения офисов и дома. В Ивантеевском питомнике подготовили пять тысяч деревьев.

«На полях Ивантеевского лесопитомника высажено несколько тысяч елей, которые смогут украсить дома и офисы Подмосковья. В последние годы популярностью пользуются экологичные варианты елей — небольшие деревца в горшках. Их дарят в качестве корпоративных подарков, украшают офисы или берут для небольших помещений, а после Нового года высаживают на дачах, во дворах или парках», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Выбор елок в питомнике большой. Там растут свыше 600 голубых елей высотой 60-90 сантиметров в горшках, четыре тысячи ароматных гибридных пихт высотой 25 сантиметров. Более 300 душистых новогодних сосен и зеленых елей высотой от 1,5 до трех метров спилят ближе к новогодним праздникам.