Лесопитомник из Ивантеевки подготовил почти 5 тысяч елок для жителей Подмосковья
Елки жители Подмосковья покупают на подарки, для украшения офисов и дома. В Ивантеевском питомнике подготовили пять тысяч деревьев.
«На полях Ивантеевского лесопитомника высажено несколько тысяч елей, которые смогут украсить дома и офисы Подмосковья. В последние годы популярностью пользуются экологичные варианты елей — небольшие деревца в горшках. Их дарят в качестве корпоративных подарков, украшают офисы или берут для небольших помещений, а после Нового года высаживают на дачах, во дворах или парках», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Выбор елок в питомнике большой. Там растут свыше 600 голубых елей высотой 60-90 сантиметров в горшках, четыре тысячи ароматных гибридных пихт высотой 25 сантиметров. Более 300 душистых новогодних сосен и зеленых елей высотой от 1,5 до трех метров спилят ближе к новогодним праздникам.