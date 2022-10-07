Лесопитомник Ивантеевки передал Федерации художественной гимнастики помещение в аренду | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Лесопитомник Ивантеевки передал Федерации художественной гимнастики помещение в аренду

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Миноблимущество в Подмосковье согласовало сделку по передаче в аренду неиспользуемые помещения, общая площадь которых составляет больше 105 квадратных метров. Обладателем стала Федерация художественной гимнастики города Ивантеевки, при этом не проводились торги, здание отдали по стоимости арендной платы, при этом еще учитывался понижающий коэффициент.

«Федерация художественной гимнастики города Ивантеевка, которая входит в состав Спортивного клуба „Динамо-Ивантеевка“, вот уже несколько лет располагается в офисном здании Ивантеевского лесопитомника. Возможность в предоставлении дополнительных помещений позволяет оказать дополнительную поддержку данной спортивной организации в расширении программы физвоспитания и увеличить тренировочные площади», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Воспитанники Федерации художественной гимнастики часто участвуют во множестве соревнований, ездят на сборы различной степени. Например, только за прошлый сезон сразу 18 гимнасток сдали нормативы и получили первый спортивный разряд, множество — и другие разряды.

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В клубе проводятся самые разные мастер-классы с олимпийскими чемпионами. Состоятся показательные выступления в средних образовательных школах, на самых разные мероприятиях и праздниках.

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