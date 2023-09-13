Подмосковье 13 сентября 2023, 13:25 Лесопарковую зону в Звенигороде благоустроят к 2024 году Unsplash

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До 2024 года в Звенигороде Одинцовского округа планируют благоустроить лесопарковую зону. На портале Единой информационной системы в сфере закупок опубликовали извещение о проведении открытого конкурса на поиск подрядчика работ, начальная цена контракта — 613,7 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 25 сентября.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, территория благоустройства находится на границе Звенигородского лесничества вблизи микрорайона Супонево. Рабочим предстоит вырубить и пересадить насаждения, а также обустроить пешеходные дорожки, газоны и наружное освещение. Для посетителей подготовят спортивные и детские площадки, среди которых памп-трек, скейт-парк и площадки для воркаута и волейбола.

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Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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