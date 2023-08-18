18 августа 2023, 16:17
Лесопарковое хозяйство в Мытищах получило автомобиль для оперативного выезда к местам ремонта
Лесопарковое хозяйство в Мытищах получило новую газель. Автомобиль будут использовать бригады, которые следят за состоянием детских площадок.
Округ получил машину от Главного управления содержания территорий Московской области. Газель обеспечена необходимым инвентарем, инструментами и запчастями для ремонта детских площадок.
Реклама
Сотрудники администрации Мытищ ежедневно следят за обращениями граждан, фиксируют проблемные адреса и направляют ремонтные бригады.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Мытищи
Реклама
Реклама