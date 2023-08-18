Подмосковье 18 августа 2023, 16:17 Лесопарковое хозяйство в Мытищах получило автомобиль для оперативного выезда к местам ремонта пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Лесопарковое хозяйство в Мытищах получило новую газель. Автомобиль будут использовать бригады, которые следят за состоянием детских площадок.

Округ получил машину от Главного управления содержания территорий Московской области. Газель обеспечена необходимым инвентарем, инструментами и запчастями для ремонта детских площадок.

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Сотрудники администрации Мытищ ежедневно следят за обращениями граждан, фиксируют проблемные адреса и направляют ремонтные бригады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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