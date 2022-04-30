Общеобластной субботник начался в Ольгинском лесопарке в Балашихе

Общеобластной субботник начался в Балашихе. Уборка пройдет в Ольгинском лесопарке, который благоустроят в этом году.

На открытии выступили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

Территория лесопарка составляет более 70 гектаров. В рамках губернаторской программы «Парки в лесу» на ее благоустройство потратят более 600 миллионов рублей.

Фото: Евгений Дудин

«Здесь будет, действительно, чисто, комфортно и уютно. В процессе благоустройства будем использовать только экологичные материалы, чтобы максимально сохранить эту территорию как лес», — рассказал Юров.

Участники субботника убирают не только мусор, но и сухие траву и листья. Брынцалов и Юров распиливают сухостойные деревья.

Также все желающие могут поучаствовать в конкурсе «Нескучный Мегасубботник», еще для них открыта полевая кухня.

Субботник проходит не только в лесопарке, но и на территории всего города, например, во дворах. Жители могут получить инвентарь: 1500 лопат, метел и грабель, пять тысяч перчаток, кисти и краску.